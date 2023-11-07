По улицам Днепра ездил автомобиль, который находится в розыске Интерпола

В воскресенье, 5 ноября, в Шевченковском районе патрульные остановили автомобиль Volkswagen.

Водитель предоставил полицейским свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. После проверки документов инспекторы осмотрели идентификатор автомобиля и нашли следы подделки номеров его узлов и агрегатов.

Выяснилось, что указанное транспортное средство находится в розыске Интерпола.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших процессуальных действий.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: