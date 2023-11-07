По улицам Днепра ездил автомобиль, который находится в розыске Интерпола

Водитель предоставил полицейским свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. После проверки документов инспекторы осмотрели идентификатор автомобиля и нашли следы подделки номеров его узлов и агрегатов.
Выяснилось, что указанное транспортное средство находится в розыске Интерпола.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших процессуальных действий.
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