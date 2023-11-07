Стало відомо, коли у школах Дніпра ввімкнуть опалення

Батьків дуже хвилює питання, коли у навчальних закладах увімкнуть опалення.
Як повідомила Ксенія Сушко, директорка департаменту гуманітарної політики міськради, опалювальний сезон почнуть тоді, коли середньодобова температура буде нижча за +8 градусів щонайменше 3 доби.
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради надав комунальному підприємству КП “Теплоенерго”, що забезпечує опалення в місті, перелік закладів, які працюють офлайн (ті, що мають укриття) для першочергового підключення. На сьогодні це 27 садочків та 106 шкіл. Зрозуміло, що багато буде залежати від ситуації з енергосистемою. Теплові котельні працюють від електроживлення, то ж якщо енергосистема працюватиме вправно, заклади будуть забезпечені теплом, – зазначила Сушко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у школах Дніпра з понеділка кардинально зміниться харчування учнів: паста “Карбонара” та курка у соусі теріякі.
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