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Викликає занепокоєння: у Павлограді зафіксували випадок сімейного захворювання на гепатит А

Сьогодні 14:00
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У Павлограді зафіксували випадок захворювання на Гепатит А.

Новости Днепра про Викликає занепокоєння: у Павлограді зафіксували випадок сімейного захворювання на гепатит А

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. 

У двох людей в Павлограді виявили гепатит А, ще в однієї людини – діагноз уточнюють. 

Занепокоєння викликав випадок сімейного захворювання на гепатит А у Павлограді, – зазначив Микола Лукашук. 

Попри це спалаху захворювання на гепатит А в області немає. При лабораторних дослідженнях питної води збудник вірусного гепатиту А також не виявлено.

За цей рік в області виявлено 32 випадки, що не перевищує показники минулих років, запевняє очільник облради. Схожі показники були у 2021, коли за рік виявили 34 випадки. Минулого року на гепатит А захворіло 14 людей. 

Нагадаємо, раніше в МОЗ прокоментували ситуацію із захворюваністю на гепатит А.

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Новости Днепра про Викликає занепокоєння: у Павлограді зафіксували випадок сімейного захворювання на гепатит АУкраїнська Новости Днепра про Викликає занепокоєння: у Павлограді зафіксували випадок сімейного захворювання на гепатит АРусский

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