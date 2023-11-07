Зупинка Нікопольського заводу феросплавів: на підприємстві роз’яснили ситуацію - Днепр Инфо
Зупинка Нікопольського заводу феросплавів: на підприємстві роз’яснили ситуацію
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Сегодня 10:28

На Нікопольщині призупиняє роботу ще одне важливе підприємство.

Новости Днепра про Зупинка Нікопольського заводу феросплавів: на підприємстві роз'яснили ситуацію

Раніше на Дніпропетровщині зупинили свою основну діяльність два важливі гірничо-збагачувальні підприємства – у Марганці та Покрові. Згодом стало відомо, що частково призупиняє свою роботу завод феросплавів у Нікополі, для якого і видобували руду. Декілька днів не було офіційної інформації щодо цього приводу, але нарешті з’явилося пояснення від представників заводу. 

У профільній спільноті на Facebook опублікували заяву від представників Нікопольського феросплавного заводу про роботу на час зимового періоду. На підприємстві кажуть, що через дії росіян, які перебувають на протилежному березі від Нікополя та ймовірні перебої із електроенергією та водопостачанням на заводі тимчасово призупинять роботи. 

Це за словами представників заводу допоможе зберегти пічні агрегати та інше обладнання. Під час простою працівники будуть займатися будівельними та ремонтними роботами, щоб модернізувати виробничі процеси.

Адміністрація підприємства подбала про те, щоб за кожним працівником, який не буде задіяний у вищевказаних видах робіт, зберігались виплати згідно діючого законодавства. Також за весь період російської агресії проти України підприємство ні на день не припинило виплати середньої заробітної плати всім мобілізованим до лав ЗСУ працівникам й надалі продовжить це робити. Після усунення загрози обстрілів енергосистеми України, АТ НЗФ готовий продовжити сталу роботу, – йдеться у повідомленні. 

Що стосується клієнтів заводу, то для них підготували запаси продукції на час простою.

Запевняємо наших партнерів – товарна продукція АТ НЗФ є в наявності на складах, у разі потреби українські виробники будуть забезпечені феросплавами, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Зупинка Нікопольського заводу феросплавів: на підприємстві роз'яснили ситуацію

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