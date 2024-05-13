Микола Лукашук прокоментував інформацію про наступ РФ вглиб країни

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук прокоментував інформацію про наступ росіян вглиб країни, якщо вони вийдуть на кордони Донеччини.

Нещодавно у мережі розповсюджувалося інтерв’ю полковника, командира 92-ї бригади Павла Федосенка, у якому він припустив захоплення РФ Часового Яру та можливий вихід окупантів на межі Донечини. Якщо це станеться, існує загроза для Дніпра, Кривогу Рогу та інших міст.

За словами Миколи Лукашука, довіряти потрібно лише військово-політичному керівництву держави. А подібні заяви несуть великі ризики та сіють паніку серед мешканців держави.

Про це очільник ДОР Микола Лукашук повідомив у своєму телеграм-каналі.

“На мою особисту думку, подібні заяви може робити виключно військово-політичне керівництво держави, яке володіє повними даними щодо перебігу бойових дій. Різні припущення про можливе захоплення росіянами тих чи інших населених пунктів та про подальший розвиток подій несуть великі ризики. Інформація – теж зброя. І вона може полегшити ворогу роботу, поширити паніку серед людей, серед наших підприємців (тобто мати наслідки для економіки держави)”, – написав Микола Лукашук.

Він також додав, що до розповсюдження будь-якої інформації потрібно ставитися серйозно і вірити у збройні сили. Адже військові обороняють кожен сантиметр нашої країни ціною власного життя.

“Ситуація на фронті вкрай важка, всі це розуміють. Наші військові стоять горою за кожен сантиметр землі та проливають за неї свою кров. Десять років війни, третій рік повномасштабки. Зверніть увагу: а бої йдуть на відстані 20 км від окупованого росіянами Донецька. А буде більше зброї від партнерів – буде більше успіхів наших захисників на фронті і менше ініціативи в російських окупантів. І бої будуть вже за звільнення Донецька. А поки ставтеся до розповсюдження будь-якої інформації максимально серйозно та вірте в наші Сили Оборони України”, – зазначив Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми також повідомляли, що у Дніпрі мешканці будинку на площі Вокзальній отримуватимуть матдопомогу на оренду житла.

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