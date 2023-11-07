У Кривому Розі посеред дороги утворилося провалля (ФОТО)

Водіїв закликають бути обережними!

У Кривому Розі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи утворилося провалля.

Кількаметровий отвір в асфальті знаходиться якраз там, де кожного дня проїжджають десятки авто, а також маршрутка №21.

Задля безпеки жителі поклали на місце діри шину, щоб ніхто в неї не провалився.

Про це повідомила у Facebook місцева мешканка Лідія Горб.

Як так вийшло, що на вулиці Гетьмана Івана Мазепи з’явилася така дірка в асфальті на перехресті агіт майданчика, де проїжджає маршрутне таксі №21, – обурюється жінка.

Водіїв закликають бути обережними на цій ділянці дороги!

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