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  • В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз

В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз

Сегодня 11:24
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В Никополе травмировался подросток, пытавшийся открыть старый противогаз.

Новости Днепра про В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз

Несчастный случай произошел в эти выходные. Как сообщила сотрудница Никопольской станции экстренной медицинской помощи Валентина Марченко, 16-летний парень получил химический ожог.

Приехав на вызов, медики выяснили, что парень травмировался из-за старого противогаза. Пострадавший где-то нашел это средство личной защиты, изготовленное в 80-х, и вместе с друзьями решило его разобрать.

Юноша нажал кнопку фильтра, после чего брызнула струя неизвестного химического вещества. Жидкость попала на лицо стоящего рядом пострадавшего и его друзей. Ребята разбежались и начали промывать глаза под проточной водой. Они обошлись легким испугом, а вот державший противогаз экспериментатор, пострадал больше всего.

У юноши химический ожог лица, рук и глаз. Пострадавшему оказали помощь на месте, обезболили и госпитализировали в областной офтальмологический центр. Как сильно пострадали глаза парня и сможет ли он видеть после инцидента неизвестно. Пострадавшим занимаются врачи в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз

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