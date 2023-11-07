В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз

Несчастный случай произошел в эти выходные. Как сообщила сотрудница Никопольской станции экстренной медицинской помощи Валентина Марченко, 16-летний парень получил химический ожог.
Приехав на вызов, медики выяснили, что парень травмировался из-за старого противогаза. Пострадавший где-то нашел это средство личной защиты, изготовленное в 80-х, и вместе с друзьями решило его разобрать.
Юноша нажал кнопку фильтра, после чего брызнула струя неизвестного химического вещества. Жидкость попала на лицо стоящего рядом пострадавшего и его друзей. Ребята разбежались и начали промывать глаза под проточной водой. Они обошлись легким испугом, а вот державший противогаз экспериментатор, пострадал больше всего.
У юноши химический ожог лица, рук и глаз. Пострадавшему оказали помощь на месте, обезболили и госпитализировали в областной офтальмологический центр. Как сильно пострадали глаза парня и сможет ли он видеть после инцидента неизвестно. Пострадавшим занимаются врачи в Днепре.
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