Уничтожены дом, двое раненых в больнице: утром враг мощно обстрелял Никополь

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По информации Лисака, в Никополе двое раненых – 21-летняя девушка и 49-летний мужчина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Люди пострадали во время утреннего артобстрела города.
В городе уничтожен двухэтажный жилой дом. Есть и поврежденные частные дома, хозяйственные постройки, авто. Также побит инфраструктурный объект, снаряды затронули газопровод и линии электропередач.
Остальные последствия атаки еще уточняют.
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