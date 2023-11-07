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У Дніпрі рятують 16-річного хлопця у руках якого вибухнув радянський протигаз

Сьогодні 11:24
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У Нікополі травмувався підліток, який намагався відкрити старий протигаз.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 16-річного хлопця у руках якого вибухнув радянський протигаз

Нещасний випадок стався цими вихідними. Як повідомила співробітниця Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко, 16-річний хлопець отримав хімічний опік. 

Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що юнак травмувався через старий протигаз. Постраждалий десь знайшов цей засіб особистого захисту виготовлений у 80-х та разом з друзями вирішив його розібрати.

Юнак натиснув на кнопку фільтра, після чого бризнув струмінь невідомої хімічної речовини. Рідина потрапила на лице постраждалого та його друзів, які стояли поруч. Хлопці розбіглися та почали промивати очі під проточною водою. Вони обійшлися легким переляком, а ось експериментатор, який тримав протигаз, постраждав найбільше. 

У юнака хімічний опік лиця, рук та очей. Потерпілому надали допомогу на місці, знеболили та госпіталізували в обласний офтальмологічний центр. Як сильно постраждали очі хлопця та чи зможе він бачити після інциденту наразі невідомо. Постраждалим займаються лікарі у Дніпрі. 

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 16-річного хлопця у руках якого вибухнув радянський протигаз

 

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують 16-річного хлопця у руках якого вибухнув радянський протигазУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі рятують 16-річного хлопця у руках якого вибухнув радянський протигазРусский

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