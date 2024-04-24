В Никополе пьяные агрессивные мужчины не давали медикам спасать свою маму

Об инциденте рассказала врач Валентина Марченко.
По словам Валентины Марченко, 24 апреля в 4 утра поступил вызов на станцию экстренной медицинской помощи в Никополе к пожилой женщине по поводу тошноты и боли в животе.
Однако, когда бригада приехала на вызов, фельдшеров встретили двое нетрезвых мужчин. Они были агрессивно настроены и сразу начали выражать свое недовольство действиями медиков, потому что, по мнению родственников, «мать у них загибается, а врачи ничего не делают».
Медики попросили стул, чтобы положить на него медоборудование, необходимое для осмотра женщины, но мужчины просьбу проигнорировали и набросились с бранью на врачей из-за того, что те, которые не спасают их маму, а имеют такую наглость, как просить стул и предложил им развернуть сумку на полу.
Фельдшеры самостоятельно нашли способ пристроить медицинское оборудование, осмотрели больную, подробно обследовали ее, провели пульсоксиметрию и глюкометрию, записали ЭКГ, оказали больной необходимую помощь, рекомендовали дальнейшее обследование и лечение у семейного врача.
Даже элементарной словесной благодарности они не услышали в ответ, когда завершили вызов, однако один из «заботливых» сыновей, позвонил по телефону на «103» и минут 10 вычитывал диспетчеру за то, что бригада вела себя некорректно на вызове, позволив себе просить у них стул, – рассказывает Валентина Марченко
Медик отметила, что не хотела бы огласки для этой ситуации, но такие случаи не единичны. Родственники пациентов иногда набрасываются на врачей, выполняющих свою работу согласно правилам.
Однако такое поведение некоторых индивидуумов возмущает глубину души. Хочется довести до сведения всех – экстренная медицинская помощь создана и функционирует для того, чтобы оказывать медицинскую помощь в кратчайшие сроки нуждающимся в критических случаях, а не «обслуживать» хронических больных и умиротворять их хамовитых родственников. Тот, кто вызывает «экстренку», должен дождаться ее прибытия, создать, по ВОЗМОЖНОСТИ, элементарные условия для ее работы, а не мешать, а тем более, безосновательно оскорблять людей, приехавших вам помочь, – говорит врач
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