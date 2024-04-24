В Никополе пьяные агрессивные мужчины не давали медикам спасать свою маму

В Никополе родственники больной пенсионерки мешали медикам ее спасать.

Об инциденте рассказала врач Валентина Марченко.

По словам Валентины Марченко, 24 апреля в 4 утра поступил вызов на станцию экстренной медицинской помощи в Никополе к пожилой женщине по поводу тошноты и боли в животе.

Однако, когда бригада приехала на вызов, фельдшеров встретили двое нетрезвых мужчин. Они были агрессивно настроены и сразу начали выражать свое недовольство действиями медиков, потому что, по мнению родственников, «мать у них загибается, а врачи ничего не делают».

Медики попросили стул, чтобы положить на него медоборудование, необходимое для осмотра женщины, но мужчины просьбу проигнорировали и набросились с бранью на врачей из-за того, что те, которые не спасают их маму, а имеют такую наглость, как просить стул и предложил им развернуть сумку на полу.

Фельдшеры самостоятельно нашли способ пристроить медицинское оборудование, осмотрели больную, подробно обследовали ее, провели пульсоксиметрию и глюкометрию, записали ЭКГ, оказали больной необходимую помощь, рекомендовали дальнейшее обследование и лечение у семейного врача.

Даже элементарной словесной благодарности они не услышали в ответ, когда завершили вызов, однако один из «заботливых» сыновей, позвонил по телефону на «103» и минут 10 вычитывал диспетчеру за то, что бригада вела себя некорректно на вызове, позволив себе просить у них стул, – рассказывает Валентина Марченко

Медик отметила, что не хотела бы огласки для этой ситуации, но такие случаи не единичны. Родственники пациентов иногда набрасываются на врачей, выполняющих свою работу согласно правилам.