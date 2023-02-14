Выхватил у девушки смартфон: в Кривом Роге поймали вора

Мужчина 1993 года рождения выхватил у пострадавшей из рук мобильный телефон марки Samsung.
Злоумышленника ждет наказание за совершенное преступление по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса. Действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее мы писали, что житель Днепропетровщины украл текилу и корм для кота.
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