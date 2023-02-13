Экспонат из музея АТО в Днепре снова поедет на передовую

Об этом рассказали на странице Facebook днепровского музея АТО.
Сегодня 13 февраля, старенькая бронетехника отправилась на восстановление, чтобы после нескольких лет жизни в музее, снова выполнять боевые задачи вблизи фронта. Ремонтом БРДМ занимается благотворительный фонд. Перед отправкой «на ноль» ему установят новый двигатель, сделают боковую загрузку и проведут другие необходимые работы.
После этого БРДМ будут использоваться для эвакуации раненых и подвоза боекомплекта. Будет служить техника в 128 батальоне Территориальной обороны.
Музей АТО, конечно, будет информировать своих посетителей о ходе дел. Счастливой службы, наш Крымский БРДМ! Увидимся после Победы, – написали музейщики.
Напомним, ранее в музее АТО появился новый экспонат русско-украинской войны. Уничтоженный в Лимане российский БТР пополнил коллекцию артефактов со времен полномасштабной войны. Музейщики предложили днепрянам оставить послание к россиянам на сожженной бронетехнике.
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