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Экспонат из музея АТО в Днепре снова поедет на передовую

Сегодня 17:47
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Бронетехника из музея АТО в Днепре снова отправится "на ноль".

Новости Днепра про Экспонат из музея АТО в Днепре снова поедет на передовую

Об этом рассказали на странице Facebook днепровского музея АТО.

Сегодня 13 февраля, старенькая бронетехника отправилась на восстановление, чтобы после нескольких лет жизни в музее, снова выполнять боевые задачи вблизи фронта. Ремонтом БРДМ занимается благотворительный фонд. Перед отправкой «на ноль» ему установят новый двигатель, сделают боковую загрузку и проведут другие необходимые работы.

После этого БРДМ будут использоваться для эвакуации раненых и подвоза боекомплекта. Будет служить техника в 128 батальоне Территориальной обороны.

Музей АТО, конечно, будет информировать своих посетителей о ходе дел. Счастливой службы, наш Крымский БРДМ! Увидимся после Победы, – написали музейщики.

Новости Днепра про Экспонат из музея АТО в Днепре снова поедет на передовую

Новости Днепра про Экспонат из музея АТО в Днепре снова поедет на передовую

Напомним, ранее в музее АТО появился новый экспонат русско-украинской войны. Уничтоженный в Лимане российский БТР пополнил коллекцию артефактов со времен полномасштабной войны. Музейщики предложили днепрянам оставить послание к россиянам на сожженной бронетехнике.

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