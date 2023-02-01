И себе, и любимцу: житель Днепропетровщины украл текилу и корм для кота

27 березня, чоловік викрав 0,7 л текіли та три пачки корму для дорослих котів. Потім він вийшов через касу, не сплативши за товар.

На суде мужчина сказал, что хотел похмелиться, а денег не было. Поэтому пошел в магазин и похитил спиртное и три пакета корма для кота. Он в совершенном раскаялся и просил суд не наказывать его строго.

Суд назначил мужчине испытательный срок 2 года. Мужчина будет находиться под домашним арестом с 19.00 до 08.00 (такое время выбрали, чтобы он мог найти работу), также он должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган и оплатить 200 грн судебных издержек.

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