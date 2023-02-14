Вихопив у дівчини смартфон: у Кривому Розі зловили злодія

В Інгулецькому районі Кривого Рогу на вулиці Олександра Станкова поліція охорони затримала чоловіка, який обікрав дівчину 2002 року народження.

Чоловік 1993 року народження вихопив у постраждалої з рук мобільний телефон марки Samsung.

Зловмисника чекає покарання за скоєний злочин за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Раніше ми писали, що мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для кота.

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