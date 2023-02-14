Вихопив у дівчини смартфон: у Кривому Розі зловили злодія

Чоловік 1993 року народження вихопив у постраждалої з рук мобільний телефон марки Samsung.
Зловмисника чекає покарання за скоєний злочин за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Раніше ми писали, що мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для кота.
Читайте також:
Автор:
Поблизу Кривого Рогу на трасі Н-23 сталася аварія.
Про це повідомили у Патрульній поліції.
Бабуся-довгожителька з Кривого Рогу щоденно робить зарядку та може сісти…
Сьогодні росіяни знову тероризують Україну ракетами.