Сунет дождь со снегом: Днепр заденет антициклон Feuka

По словам известного синоптика Наталии Диденко, в ближайшие дни в Украину придет новый антициклон Feuka, из-за которого в части областей сильно испортится погода.
Больше осадков, к сильным, придется 14 февраля на восток, юго-восток Украины, Полтавщину и часть Днепропетровщины, — написала она.
Поэтому ждем в ближайшие дни дождь со снегом и сильный ветер. Температура воздуха будет колебаться от 0 градусов ночью и до +2 днем. Ближе к выходным синоптики прогнозируют сильный снег и морозы.
Напомним, ранее на Днепр в плюсовую температуру вышли несколько десятков рыбаков, а на Днепропетровщине спасали 40 человек, дрейфующих на куске отколовшегося от берега льда.
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