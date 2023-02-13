Для учащихся 4-х и 9-х классов отменили ДПА в 2023 году

В Украине официально отменили ДПА для учащихся 4-х и 9-х классов.

13 лютого МОН опублікував наказ про звільнення від проходження ДПА учнів 4-х та 9-х класів. Раніше в МОН вже анонсували скасування цих іспитів, але тепер з’явився офіційний документ.

Зазначається, що ДПА скасували задля збереження життя та здоров’я учнів в умовах війни.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набрав чинності наказ МОН України від 11 січня 2023 року №19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наказ підготовлено з метою збереження життя та здоров’я учнів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше в МОН заявили, що цьогоріч знову не будуть проводити ЗНО в звичному форматі. Випускники-2023 року будуть складати НМТ.

Національний мультипредметний тест включатиме в себе завдання з трьох предметів: обов’язкових – українська мова та математика, та одного на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. На написання тесту дадуть 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд. Зміст завдань повинен відповідати програмі ЗНО.

13 февраля МОН опубликовал приказ об освобождении от прохождения ДПА для учащихся 4-х и 9-х классов. Ранее в МОН уже анонсировали отмену этих экзаменов, но теперь появился официальный документ.

Отмечается, что ДПА отменили для сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях войны.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что вступил в силу приказ МОН Украины от 11 января 2023 года №19 «Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году», зарегистрированный в Министерство юстиции Украины 26 января 2023 года № 167/39223, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МОН заявили, что в этом году снова не будут проводить ЗНО в обычном формате. Выпускники-2023 будут писать НМТ.

Национальный мультипредметный тест будет включать в себя задания по трем предметам: обязательным – украинский язык и математика, и один на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. На написание теста дадут 180 минут, которые поступающий сможет распределить по своему усмотрению. Содержание задач должно соответствовать программе ЗНО.

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