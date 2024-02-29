ВСУ ночью сбили на Восточном направлении еще один российский бомбардировщик

Самолетопад набирает обороты.

Ночью 29 февраля Вооруженные силы Украины сбили на Восточном направлении еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Сегодня 29 февраля — дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу! Победа на земле — куется в небе!» — написал он.