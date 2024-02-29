ВСУ ночью сбили на Восточном направлении еще один российский бомбардировщик

Ночью 29 февраля Вооруженные силы Украины сбили на Восточном направлении еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Сегодня 29 февраля — дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу! Победа на земле — куется в небе!» — написал он.
Отметим, 27 февраля украинские военные уничтожили два российских истребителя. Также ранее Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО).
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