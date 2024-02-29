Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ВСУ ночью сбили на Восточном направлении еще один российский бомбардировщик

ВСУ ночью сбили на Восточном направлении еще один российский бомбардировщик

Сегодня 08:14
просмотров

Самолетопад набирает обороты.

Новости Днепра про ВСУ ночью сбили на Восточном направлении еще один российский бомбардировщик

Ночью 29 февраля Вооруженные силы Украины сбили на Восточном направлении еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Сегодня 29 февраля — дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу! Победа на земле — куется в небе!» — написал он.

Новости Днепра про ВСУ ночью сбили на Восточном направлении еще один российский бомбардировщик

Отметим, 27 февраля украинские военные уничтожили два российских истребителя. Также ранее Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО).

Читайте также:

Новости Днепра про ВСУ ночью сбили на Восточном направлении еще один российский бомбардировщикУкраїнська Новости Днепра про ВСУ ночью сбили на Восточном направлении еще один российский бомбардировщикРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов: «до них не доходит»
Новости Украины
Сегодня 11:36
Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов: «до них не доходит»

Всего сегодня украинские военные ликвидировали три российских бомбардировщика.

Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина
Новости Украины
Вчера 16:01
Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погибли пастырь церкви и еще один мужчина

Также пять человек получили ранения.

Жителям Днепра пересчитают пенсии: детали
Новости Днепра
Вчера 08:00
Жителям Днепра пересчитают пенсии: детали

Перерасчет пенсий проведут без дополнительных обращений пенсионеров.

На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро — в больнице
Новости Украины
27.02.2024 18:00
На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро — в больнице

В Сумской области в результате повторного вражеского обстрела погибли двое…

Последние новости

Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов: «до них не доходит»
Воздушные силы утром приземлили еще два Су-34 оккупантов: «до них не доходит»

Всего сегодня украинские военные ликвидировали три российских бомбардировщика.

Сегодня 11:36
6
просмотров
На Днепропетровщине анонсировали мощные взрывы: что произошло
На Днепропетровщине анонсировали мощные взрывы: что произошло

Без паники - они производственные.

Сегодня 07:55
5
просмотров
Будут рабочие субботы: как в Днепре в марте будет работать ботанический сад
Будут рабочие субботы: как в Днепре в марте будет работать ботанический сад

Ботанический сад Днепровского национального университета - место, которое любят посещать как днепряне, так и гости города.

Сегодня 07:00
5
просмотров
Погода на 29 февраля: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 29 февраля: в Днепре облачно, но без осадков

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Появилось разъяснение, как жителям Днепра насчитают третью платежку за газ
Появилось разъяснение, как жителям Днепра насчитают третью платежку за газ

Совсем скоро жители Днепра могут получить новый платеж.

Вчера 21:57
11
просмотров
В Раде хотят искать способ, как запретить Telegram в Украине
В Раде хотят искать способ, как запретить Telegram в Украине

В Украине снова раздумывают, как заблокировать или запретить Telegram.

Вчера 21:24
6
просмотров
В Днепре увеличили количество дорог, за которыми следит TruCAM: обновленный перечень
В Днепре увеличили количество дорог, за которыми следит TruCAM: обновленный перечень

В Днепре появился еще один участок, где мониторят скорость движения.

Вчера 20:56
8
просмотров
В Днепре появился первый безбарьерный двор
В Днепре появился первый безбарьерный двор

В Днепре появился безбарьерный двор.

Вчера 20:18
11
просмотров
Житель Днепра угрожал продавщице продуктового пистолетом, а затем выстрелил в стену
Житель Днепра угрожал продавщице продуктового пистолетом, а затем выстрелил в стену

В Днепре покупатели задержали вора, который угрожал продавщице пистолетом.

Вчера 19:29
3
просмотров
На Днепропетровщине мужчина еще год терроризировал женщину, с которой развелся
На Днепропетровщине мужчина еще год терроризировал женщину, с которой развелся

В Каменском домашний тиран еще год терроризировал экс-жену, с которой расстался и жил отдельно.

Вчера 18:39
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх