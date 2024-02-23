Повітряні сили ЗСУ знищили ще один російський літак А-50 (ВІДЕО)

Коштовну пташку знищили над Азовським морем.

Спочатку про втрату літака А-50 почали нити російські пропагандисти, а у соцмережах з’явилися відео з ймовірним падінням цього блохольота. Проте згодом його знищення підтвердив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

“Баян, ТЬІ гдє?” А-50 із позивним “Баян” долітався! Вітаю окупантів “С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати. Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат! – написав Олещук в своєму тг-каналі.

Таким чином, Повітряні сили збили другий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 за рік.

Перший збили 14 січня 2024 року, коли вдалося уразити також російський Іл-22.

На відео момент ураження А-50 над Азовським морем.

Відомо, що літак намагався долетіти до території РФ, аби здійснити аварійну посадку, але впав у Краснодарському краї. У російських тг-каналах публікують відео на якому видно величезну пожежу. Люди за кадром кажуть, що горить вертоліт, але полум’я занадто для цього потужне.

Що таке А-50?

А-50 — російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому Росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.

Основне завдання цих повітряних суден полягає у веденні далекого радіолокаційного виявлення. Тобто літак використовує потужну антену виявлення різноманітних цілей. Відповідно до заявлених характеристик А-50 може “побачити”:

полум’я балістичної ракети з відривом до 800 км;

крилату ракету — 215 км;

бомбардувальник – 650 км;

винищувач — 300 км;

колону танків – до 250 км;

морські цілі — до радіогоризонту.

При цьому вважається, що літак може одночасно “вести” до 300 цілей.

Це досить унікальне повітряне судно, позаяк А-50 у РФ всього дев’ять одиниць.

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