Стипендія гарантована: мешканців Дніпра запрошують на безкоштовне навчання у школі водіїв електротранспорту

До кандидатів усього 2 вимоги!

КП «Дніпровський електротранспорт» запрошує мешканців Дніпра на безкоштовне навчання у школі водіїв електротранспорту – трамваїв або тролейбусів.

Про це повідомили у Telegram-каналі департаменту транспорту міськради.

Зазначається, що до кандидатів усього 2 вимоги: вік від 21 року та обов’язкове проходження медичної комісії.

Курси стартують 7 березня та будуть тривати 3,5 місяці. Учням гарантують стипендію, подальше офіційне працевлаштування, за потреби – проживання в гуртожитку.

Якщо ви хочете зареєструватися на курси водіїв, звертайтеся за телефонами:

(056) 373 92 13,

(093) 459 54 83,

(063) 616 70 56.

Також можна заповнити онлайн-анкету за цим посиланням!

Читайте також:

Українська

Автор: