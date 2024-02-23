Стипендія гарантована: мешканців Дніпра запрошують на безкоштовне навчання у школі водіїв електротранспорту

КП «Дніпровський електротранспорт» запрошує мешканців Дніпра на безкоштовне навчання у школі водіїв електротранспорту – трамваїв або тролейбусів.
Про це повідомили у Telegram-каналі департаменту транспорту міськради.
Зазначається, що до кандидатів усього 2 вимоги: вік від 21 року та обов’язкове проходження медичної комісії.
Курси стартують 7 березня та будуть тривати 3,5 місяці. Учням гарантують стипендію, подальше офіційне працевлаштування, за потреби – проживання в гуртожитку.
Якщо ви хочете зареєструватися на курси водіїв, звертайтеся за телефонами:
Також можна заповнити онлайн-анкету за цим посиланням!
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