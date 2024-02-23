Поліція Дніпра розшукує 59-річну жінку: переховується задля уникнення покарання

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Поліція Дніпра розшукує 59-річну Олену Гурову. Вона переховується, щоб уникнути покарання, передбаченого ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

З 26 липня 2021 року 59-річна жінка засуджена за скоєння тяжкого злочину в Дніпровському районі, – йдеться у повідомленні поліції.

Якщо ви бачили Олену чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 097-138-78-37, 099-050-13-94, або «102».

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочині.

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