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Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО)

Сегодня 20:32
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Драгоценную военную птичку уничтожили над Азовским морем.

Новости Днепра про Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО)

Сначала о потере самолета А-50 начали ныть российские пропагандисты, а в соцсетях появились видео с вероятным падением этого блохолета. Однако впоследствии его уничтожение подтвердил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

«Баян, ТИ где?» А-50 с позывным «Баян» долетался! Поздравляю окупантов «С Днем защитника отечества! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать. Спасибо Главному управлению разведки МОУ и всем, кто обеспечил результат! — написал Олещук в своем тг-канале.

Таким образом, Воздушные силы сбили второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 за год.

Первый был сбит 14 января 2024 года, когда удалось поразить также российский Ил-22.

На видео момент поражения А-50 над Азовским морем.

Известно, что самолет пытался долететь до территории РФ, чтобы совершить аварийную посадку, но упал в Краснодарском крае. В российских тг-каналах публикуют видео, на котором виден огромный пожар. Люди за кадром говорят, что горит вертолет, но пламя слишком мощное для этого.

Что такое А-50?

А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, благодаря которому Россия управляет атаками своей ударной авиацией и обнаруживает в небе украинские самолеты.

Основная задача этих воздушных судов состоит в ведении дальнего радиолокационного обнаружения. То есть самолет использует мощную антенну для выявления различных целей. Согласно заявленным характеристикам А-50 может «увидеть»:

  • пламя баллистической ракеты на расстоянии до 800 км;
  • крылатую ракету — 215 км;
  • бомбардировщик – 650 км;
  • истребитель — 300 км;
  • колонну танков – до 250 км;
  • морские цели – к радиогоризонту.

При этом считается, что самолет может одновременно вести до 300 целей.

Это достаточно уникальное воздушное судно, поскольку А-50 в РФ всего девять единиц.

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Новости Днепра про Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО)Русский

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