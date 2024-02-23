Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО)

Сначала о потере самолета А-50 начали ныть российские пропагандисты, а в соцсетях появились видео с вероятным падением этого блохолета. Однако впоследствии его уничтожение подтвердил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.
«Баян, ТИ где?» А-50 с позывным «Баян» долетался! Поздравляю окупантов «С Днем защитника отечества! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать. Спасибо Главному управлению разведки МОУ и всем, кто обеспечил результат! — написал Олещук в своем тг-канале.
Таким образом, Воздушные силы сбили второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 за год.
Первый был сбит 14 января 2024 года, когда удалось поразить также российский Ил-22.
На видео момент поражения А-50 над Азовским морем.
Известно, что самолет пытался долететь до территории РФ, чтобы совершить аварийную посадку, но упал в Краснодарском крае. В российских тг-каналах публикуют видео, на котором виден огромный пожар. Люди за кадром говорят, что горит вертолет, но пламя слишком мощное для этого.
А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, благодаря которому Россия управляет атаками своей ударной авиацией и обнаруживает в небе украинские самолеты.
Основная задача этих воздушных судов состоит в ведении дальнего радиолокационного обнаружения. То есть самолет использует мощную антенну для выявления различных целей. Согласно заявленным характеристикам А-50 может «увидеть»:
При этом считается, что самолет может одновременно вести до 300 целей.
Это достаточно уникальное воздушное судно, поскольку А-50 в РФ всего девять единиц.
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