Гори непотребу видно з вулиці через вікно: у Дніпрі помітили квартиру набиту сміттям (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Героїв помітили квартиру, яка доверху забита сміттям.

В одній із квартир в найдовшому будинку на проспекті Героїв з вікна видно гори непотребу. Через скло можна розгледіти стару техніку, посуд та численні пакети зі сміттям.

Квартира на третьому поверсі багатоповерхівки перетворилася чи то на склад, чи то на смітник. Схоже непотребу всередині настільки багато, що ним заставлене вікно помешкання.

Жителі будинку не в захваті від такого сусідства. Щури та таргани ще не бігають, але люди побоюються, що захламлена непотребом квартира, скоро може стати причиною появи нових небажаних мешканців багатоповерхівки.

Зауважимо, що “Плюшкіних”, а саме так називають людей, які збирають в себе вдома всілякий непотріб, у Дніпрі вистачає. Раніше в одному із гуртожитків ДМЗ у жінки через сміття вивалилися двері. Непотребу було настільки багато, що дніпрянка спала під стелею разом зі своїми котами, а сусіди по коридору страждали від смороду та тарганів.

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