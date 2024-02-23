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  • Гори непотребу видно з вулиці через вікно: у Дніпрі помітили квартиру набиту сміттям (ФОТО)

Гори непотребу видно з вулиці через вікно: у Дніпрі помітили квартиру набиту сміттям (ФОТО)

Сьогодні 16:09
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У Дніпрі на проспекті Героїв помітили квартиру, яка доверху забита сміттям.

Новости Днепра про Гори непотребу видно з вулиці через вікно: у Дніпрі помітили квартиру набиту сміттям (ФОТО)

В одній із квартир в найдовшому будинку на проспекті Героїв з вікна видно гори непотребу. Через скло можна розгледіти стару техніку, посуд та численні пакети зі сміттям. 

Квартира на третьому поверсі багатоповерхівки перетворилася чи то на склад, чи то на смітник. Схоже непотребу всередині настільки багато, що ним заставлене вікно помешкання. 

Жителі будинку не в захваті від такого сусідства. Щури та таргани ще не бігають, але люди побоюються, що захламлена непотребом квартира, скоро може стати причиною появи нових небажаних мешканців багатоповерхівки. 

Новости Днепра про Гори непотребу видно з вулиці через вікно: у Дніпрі помітили квартиру набиту сміттям (ФОТО)

Зауважимо, що “Плюшкіних”, а саме так називають людей, які збирають в себе вдома всілякий непотріб, у Дніпрі вистачає. Раніше в одному із гуртожитків ДМЗ у жінки через сміття вивалилися двері. Непотребу було настільки багато, що дніпрянка спала під стелею разом зі своїми котами, а сусіди по коридору страждали від смороду та тарганів. 

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Новости Днепра про Гори непотребу видно з вулиці через вікно: у Дніпрі помітили квартиру набиту сміттям (ФОТО)Українська

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