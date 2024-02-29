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ЗСУ вночі збили на Східному напрямку ще один російський бомбардувальник

Сьогодні 08:14
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Літакопад набирає обертів.

Новости Днепра про ЗСУ вночі збили на Східному напрямку ще один російський бомбардувальник

Уночі 29 лютого Збройні сили України збили на Східному напрямку ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу! Перемога на землі – кується в небі! – написав він.

Новости Днепра про ЗСУ вночі збили на Східному напрямку ще один російський бомбардувальник

Зазначимо, 27 лютого українські військові знищили два російських винищувачі. Також раніше Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський літак А-50 (ВІДЕО).

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Новости Днепра про ЗСУ вночі збили на Східному напрямку ще один російський бомбардувальникУкраїнська

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