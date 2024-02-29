ЗСУ вночі збили на Східному напрямку ще один російський бомбардувальник

Уночі 29 лютого Збройні сили України збили на Східному напрямку ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу! Перемога на землі – кується в небі! – написав він.
Зазначимо, 27 лютого українські військові знищили два російських винищувачі. Також раніше Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський літак А-50 (ВІДЕО).
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