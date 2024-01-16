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Вслед за светом: должникам из Днепра могут отключить воду и тепло

Сегодня 11:35
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29 декабря 2023 года Кабинет Министров внес изменения в постановление от 5 марта 2022 г. №206 «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного времени». Согласно им в Украине отменен мораторий на начисление и взыскание штрафов, пени и т.п., а также на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, имеющим задолженность.

Новости Днепра про Вслед за светом: должникам из Днепра могут отключить воду и тепло

Yasno уже предупредило потребителей-должников – отключения света могут начать уже в конце января. Но будут ограничивать не только электроснабжение, но и водо- и теплоснабжение.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Ранее должники ссылались на военное положение в стране, типа «можно не платить». Но это не так. С отменой моратория мы имеем право отключать должников от водоснабжения и водоотведения. Сначала будет соответствующее предупреждение, в котором пригласим людей прийти и оформить договор на реструктуризацию долга. То есть платить его равными частями, параллельно оплачивая и текущие счета, – рассказал представитель КП «Днепрводоканал» Ян Майдан.

Он добавил, что общая задолженность потребителей перед КП «Днепрводоканал» – 771 млн грн.

Еще раз призываем заплатить долги и больше их не накапливать. Оформить договор на реструктуризацию. Прежде всего это касается крупных должников, которые не платят за услугу вообще, а пользуются водой и канализацией. Из-за неуплаченных платежек мы не можем в полной мере выполнять обновления, ремонты, – добавил представитель КП.

Подробную информацию можно найти на сайте «Днепрводоканала».

По поводу отопления. Если раньше у потребителей была задолженность более трех месяцев, то предприятие имело право подавать на них только судебный иск. Сейчас же есть право приостанавливать услугу по теплоснабжению тех домов, которые имеют задолженность.

Общая задолженность горожан перед «Теплоэнерго» – 1 млрд 495 млн грн. Уточнить сумму вашей задолженности можно в абонентском отделе КП «Теплоэнерго» по адресу: ул. Королевы Елизаветы II, 15-А. Там можно оформить договор на реструктуризацию. Если должник будет продолжать не платить, будем подавать в суд. Тогда в принудительном судебном порядке будет взыскана не только сумма задолженности, но и различные штрафы, пеня, инфляционные расходы, – рассказала помощница директора КП «Теплоэнерго» Анастасия Сухина.

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Новости Днепра про Вслед за светом: должникам из Днепра могут отключить воду и теплоУкраїнська Новости Днепра про Вслед за светом: должникам из Днепра могут отключить воду и теплоРусский

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