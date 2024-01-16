Вслед за светом: должникам из Днепра могут отключить воду и тепло

Yasno уже предупредило потребителей-должников – отключения света могут начать уже в конце января. Но будут ограничивать не только электроснабжение, но и водо- и теплоснабжение.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Ранее должники ссылались на военное положение в стране, типа «можно не платить». Но это не так. С отменой моратория мы имеем право отключать должников от водоснабжения и водоотведения. Сначала будет соответствующее предупреждение, в котором пригласим людей прийти и оформить договор на реструктуризацию долга. То есть платить его равными частями, параллельно оплачивая и текущие счета, – рассказал представитель КП «Днепрводоканал» Ян Майдан.
Он добавил, что общая задолженность потребителей перед КП «Днепрводоканал» – 771 млн грн.
Еще раз призываем заплатить долги и больше их не накапливать. Оформить договор на реструктуризацию. Прежде всего это касается крупных должников, которые не платят за услугу вообще, а пользуются водой и канализацией. Из-за неуплаченных платежек мы не можем в полной мере выполнять обновления, ремонты, – добавил представитель КП.
Подробную информацию можно найти на сайте «Днепрводоканала».
По поводу отопления. Если раньше у потребителей была задолженность более трех месяцев, то предприятие имело право подавать на них только судебный иск. Сейчас же есть право приостанавливать услугу по теплоснабжению тех домов, которые имеют задолженность.
Общая задолженность горожан перед «Теплоэнерго» – 1 млрд 495 млн грн. Уточнить сумму вашей задолженности можно в абонентском отделе КП «Теплоэнерго» по адресу: ул. Королевы Елизаветы II, 15-А. Там можно оформить договор на реструктуризацию. Если должник будет продолжать не платить, будем подавать в суд. Тогда в принудительном судебном порядке будет взыскана не только сумма задолженности, но и различные штрафы, пеня, инфляционные расходы, – рассказала помощница директора КП «Теплоэнерго» Анастасия Сухина.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 16 января, в Днепре на улице Калиновой горела квартира…
Водоснабжение и подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.
В Павлограде на Днепропетровщине кое-где исчез свет.
Госаудитслужба обнаружила ряд нарушений в Новомосковске.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте…
Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания.
Сегодня, 16 января, в Днепре на улице Калиновой горела квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома.
Купить недорогой дом в Днепре можно в разных районах города. Частные дома хороши тем, что в них нет соседей за стенкой, можно самостоятельно регулировать уровень отопления в холодное время года. Вместе с тем, к таким домам часто «прилагается» двор на…
Водоснабжение и подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.
В Павлограде на Днепропетровщине кое-где исчез свет.
Днепряне нашли свой "Буковель".
Важная информация!
Это уже второе голосование, которое "провалили" депутаты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!