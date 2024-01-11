Назвали дату, коли боржникам у Дніпрі почнуть вимикати світло

Стало відомо, коли дніпрянам, які мають борги за світло, можуть вимкнути електроенергію.

Днями Кабмін зняв заборону на припинення комунальних послуг для споживачів, які мають заборгованість. Тепер тим, хто довго не сплачував за електроенергію, можуть “відрізати” світло.

У ефірі телемарафону генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко розповів, коли почнуть відключати боржників за світло.

Коваленко зазначив, що спочатку відключатимуть за найбільші борги, які накопичились за великий період часу.

“Перші відключення почнуться десь 29 січня”, – зазначив він.

Перед тим, як відключити світло, компанія всіма методами, починаючи з розсилки повідомлень і закінчуючи дзвінками, сповіщає споживачів про борг і про необхідність його сплати.

“Що стосується попередження як офіційного документу, то його розсилають за 10 днів до відключення, це перша стадія. У людини є час, а за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження і у людини є ось цих 10 днів для того, щоб вийти із ситуації і заплатити борг”, – розповів він.

Розпочнуть з тих, хто має найбільшу заборгованість і найдовше не платить. Після попередження через 10 днів відбувається відключення, якщо борг не сплачено. Хто має маленькі борги – поки що може сплатити потрібну суму, аби уникнути негативних наслідків.

Якщо борг сплатити дійсно не вдається, то можна укласти договір-розстрочку, який передбачає встановлення графіку погашення боргу для конкретної людини.

Після вимкнення світла абонент може сплатити борг, тоді протягом 5 днів його квартиру чи будинок буде під’єднано до постачання.

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