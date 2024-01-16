В Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий: детали

Отметим, на сегодня синоптики прогнозируют в Днепре облачную погоду и мокрый снег с дождем. Ветер – 7-12 м/с. Температура составит 0…+2°С.

16 января в центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Запорожской областях гололедица, налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении.

Сегодня, 16 января, синоптики объявили в Днепре и области желтый уровень опасности – ожидаются гололедица и налипание мокрого снега.

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