«Все закончится в 2023-м, объясняю прямо», — Подоляк во время встречи с украинскими блогерами

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.
Известная украинская блогер Саша Бо поинтересовалась у Подоляка о сроках окончания войны, на что он ответил так: «Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится».
Ранее мы писали о том, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда ждать переломный момент в войне.
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