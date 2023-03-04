«Все закончится в 2023-м, объясняю прямо», — Подоляк во время встречи с украинскими блогерами

Верим, что победа уже совсем близко.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

Известная украинская блогер Саша Бо поинтересовалась у Подоляка о сроках окончания войны, на что он ответил так: «Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится».

Ранее мы писали о том, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда ждать переломный момент в войне.

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