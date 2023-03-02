В Днепре судили модель Onlyfans: подробности

Суд Днепра наказал модель, снимающую эротический контент.

Так, Индустриальный районный суд Днепра рассмотрел дело модели Onlyfans из Донецкой области.

Девушка зарегистрировалась на платформе под никнеймом lilVicki и изготовила не менее 88 роликов порнографического характера.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что фигурантка на заседании признала свою вину.

Теперь у девушки два года условного срока. Кроме того, она лишается права занимать должности, связанные с компьютерными технологиями, или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации любого характера на веб-ресурсах, сроком на два года.

Напомним, ранее мы писали, что суд осудил жительницу Кривого Рога за нюдсы в OnlyFans.

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