В Днепре судили модель Onlyfans: подробности

Так, Индустриальный районный суд Днепра рассмотрел дело модели Onlyfans из Донецкой области.
Девушка зарегистрировалась на платформе под никнеймом lilVicki и изготовила не менее 88 роликов порнографического характера.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Отмечается, что фигурантка на заседании признала свою вину.
Теперь у девушки два года условного срока. Кроме того, она лишается права занимать должности, связанные с компьютерными технологиями, или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации любого характера на веб-ресурсах, сроком на два года.
Напомним, ранее мы писали, что суд осудил жительницу Кривого Рога за нюдсы в OnlyFans.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге три дня ищут 14-летнюю Алису Гриценчук.
Украинские военные продолжают атаковать позиции личного состава оккупантов, а также…
Немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства Германии отправил Украине в…
В Днепре продолжают наводить порядки в парке Глобы.
В Кривом Роге три дня ищут 14-летнюю Алису Гриценчук.
Украинские военные продолжают атаковать позиции личного состава оккупантов, а также уничтожили склад боеприпасов РФ.
Немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства Германии отправил Украине в рамках нового пакета военной помощи автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE.
К сожалению, до сих пор есть люди, которые спекулируют на теме войны.
В Днепре продолжают наводить порядки в парке Глобы.
В многоквартирном доме на ул. Балаклеевской, 8 выполняют ремонт подъездов.
К счастью, никто не пострадал.
В начале этого года в проставлении апостиля в Украине произошли изменения - добавилось несколько учреждений, которые занимаются его проставлением.
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в россии.
На границе с ЕС поймали мужчин призывного возраста.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!