«Легко не будет, но все закончится так быстро, как и началось»: Подоляк о конце войны

По мнению Михаила Подоляка, победа Украины не будет легкой, но все закончится одномоментно, как и началось.
Советник глава ОП считает, что в Кремле испытывают неотвратимое поражение. Чем больше Россия теряет оккупированные территории, тем быстрее произойдет падение поддержки режима российскими элитами.
Убийство Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта – выигрыш времени. Но часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на Юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов, все закончится быстро и в один момент — так же, как и началось, — написал Михаил Подоляк в своем твиттере.
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