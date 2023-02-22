«Сейчас 70 минут матча, а счет 1:1»: Буданов рассказал, когда ждать переломный момент в войне

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, изменились ли его прогнозы по окончании войны и когда наступит переломный момент.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал в интервью Forbes.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов утверждает, что большое наступление РФ, которым нас пугали несколько недель, уже идет, но идет так, что этого никто не видит. По его словам, одна из стратегических целей России – до 31 марта выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Украину с середины марта до лета ждут тяжелые бои, которые могут стать переломным моментом в этой войне. По словам Буданова, если провести параллель с футболом, то сейчас противостояние Украины и РФ на 70-й минуте матча, когда счет 1:1.

Я могу вам ответить исключительно, как она закончиться. Закончится первой фазой для нас – выход на админграницу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70 минута матча, сделайте хронометрическую параллель, — отметил Буданов.

Что по запасам оружия?

Буданов отметил, что запасы артснарядов в РФ снизились до 30%, а остатки ракет почти исчерпаны. Максимум российского производства – около 40 ракет в месяц, но тратят они их быстрее, чем производят.

Что можно считать победой Украины и что будет дальше?

Буданов считает, что сначала нужно выйти на админграницы 1991 года, а затем решать, что делать дальше. Впрочем, он отметил, что возвращение всех территорий не означает, что война окончилась.

Вы совершенно правы, это может означать окончание, может означать не окончание. Можно перевести войну в совсем другой формат, можно перейти к неизменной оборонительной операции. Хороший пример – Израиль, живущий постоянно в состоянии войны, проводит оборонную операцию по своим границам. По всей вероятности, это приведет нас к решению внутренних проблем на оккупированных территориях, которые были ранее оккупированы, это огромный блок вопросов, — ответил Буданов.

На вопрос о том, пойдут ли ВСУ дальше, глава ГУР ответил, что это решение верховного главнокомандующего.

Это вопрос исключительно к верховному главнокомандующему, не ко мне. В моем видении мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Как этого достичь, есть много вариантов. 100 км зона исправлена, но и 40 км будет более-менее нормально, – отметил Буданов.

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