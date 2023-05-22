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  • «Освобождение» Белгородщины: в Офисе президента прокомментировали события на границе РФ

«Освобождение» Белгородщины: в Офисе президента прокомментировали события на границе РФ

Сегодня 17:28
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В БНР неспокойно.
Новости Днепра про «Освобождение» Белгородщины: в Офисе президента прокомментировали события на границе РФ

В сети опубликовали фото с флагом Белгородской народной республики

В понедельник, 22 мая, начали поступать новости о «диверсантах» на территории Белгородской народной республики или же Белгородской области РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал эту информацию. В частности, он подчеркнул, что Украина не имеет прямого отношения к событиям в Белгородской области. Подоляк отметил, что Украина «с любопытством наблюдает за этими событиями».

Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России», — написал Подоляк в своем Twitter.

Что предшествовало

С утра 22 мая начали поступать новости об обстрелах и якобы украинских диверсантах на территории Белгородщины. На кадрах, которые постили в сети, якобы были украинские танки. Кроме того, были сообщения о том, что горит пограничный пункт.

Позже легион «Свобода России» сообщил, что его бойцы приступили к освобождению БНР и призвали граждан РФ бороться за свободную Россию.

Легион и РДК полностью уволили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды, говорится в сообщении.

А вот пресс-секретарь ГУР сообщил, что эту операцию начали для создания демилитаризованной «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев. Украина в этом не участвует, воюют только граждане РФ.

В Кремле тоже отреагировали на эти сообщения. Спикер так называемого президента РФ сообщил, что приложил Путину об этой ситуации, а вооруженные силы РФ смогут «подвинуть диверсантов».

В Белгородской области образовалась очередь из автомобилей на выезд. На гугл-карте региона возникли пробки. А так называемый губернатор Белгородщины заявил, что в результате обстрелов якобы пострадали 6 человек.

Также в сети сообщают, что в Белгороде распространяют листовки с призывом российских бойцов сдаваться в плен.

Новости Днепра про «Освобождение» Белгородщины: в Офисе президента прокомментировали события на границе РФ

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Новости Днепра про «Освобождение» Белгородщины: в Офисе президента прокомментировали события на границе РФУкраїнська Новости Днепра про «Освобождение» Белгородщины: в Офисе президента прокомментировали события на границе РФРусский

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