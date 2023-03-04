“Все закінчиться у 2023-му, пояснюю прямо”, – Подоляк під час зустрічі з українськими блогерами

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на зустрічі з блогерами заявив, що війна в Україні закінчиться цього року.
Відома блогер Саша Бо поцікавилася у Подоляка про терміни закінчення війни, на що він відповів так: “Пояснюю прямо. 2023 рік. Все закінчиться”. Після цього хтось із блогерів попросив Подоляка “дати слово пацана”, у відповідь на це він засміявся.
Раніше ми писали, що очільник ГУР Кирило Буданов розповів, коли чекати переломний момент у війні.
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