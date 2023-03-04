Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Все закінчиться у 2023-му, пояснюю прямо”, – Подоляк під час зустрічі з українськими блогерами

“Все закінчиться у 2023-му, пояснюю прямо”, – Подоляк під час зустрічі з українськими блогерами

Сьогодні 20:15
просмотров

Віримо, що перемога вже зовсім близько.

Новости Днепра про

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на зустрічі з блогерами заявив, що війна в Україні закінчиться цього року.

Відома блогер Саша Бо поцікавилася у Подоляка про терміни закінчення війни, на що він відповів так: “Пояснюю прямо. 2023 рік. Все закінчиться”. Після цього хтось із блогерів попросив Подоляка “дати слово пацана”, у відповідь на це він засміявся. 

 

Раніше ми писали, що очільник ГУР Кирило Буданов розповів, коли чекати переломний момент у війні.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Буде гаряче: подальший перебіг подій визначать наступні три місяці, – Буданов
    Новини Дніпра
    27.02.2023 21:15
    Буде гаряче: подальший перебіг подій визначать наступні три місяці, – Буданов

    Протягом наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх…

    Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні
    Новини Дніпра
    24.02.2023 13:14
    Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

    Сьогодні рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За…

    Рік як «Київ за три дні»: що пережила Україна за 365 днів війни
    Новини Дніпра
    24.02.2023 08:16
    Рік як «Київ за три дні»: що пережила Україна за 365 днів війни

    Вже рік триває повномасштабне вторгнення рф в Україну. Журналісти dnepr.info…

    У Дніпрі на території однієї з лікарень знайшли німецький цвинтар (ФОТО)
    Новини Дніпра
    22.02.2023 09:35
    У Дніпрі на території однієї з лікарень знайшли німецький цвинтар (ФОТО)

    Цю знахідку виявили дніпровські активісти та історики.

    Наверх