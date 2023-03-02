Вслед за «Ашан»: Metro внесли в перечень международных спонсоров войны

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Кроме бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства компании тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики: нефтегазовой и банковской сферами. А это напрямую влияет на поддержку российской военной машины, – объясняют в агентстве.
Благодаря журналистским расследованиям стало известно, что ключевой акционер Metro Cash & Carry Даниэль Кретински контролирует EP Infrastructure (EPIF), владеющую 49% компании Eustream – компании, управляющей газотранспортной системой, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу.
Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с рф не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться, — добавили в НАПК.
Также Metro Cash & Carry участвует в «идеологических» российских инициативах. В частности, в конце прошлого года в интернете распространялась информация о том, что немецкая сеть METRO в россии торгует «кувалдами Вагнера», которые стали популярны в рф после публикаций жестоких видео о якобы казни вернувшихся из украинского плена бойцов ЧВК «Вагнер».
Очевидно, таким образом менеджмент торговой сети демонстрирует максимальную лояльность к режиму страны-агрессора, — добавили в НАПК.
Напомним, ранее мы писали, что французский Auchan включили в список международных спонсоров войны, – НАПК.
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