«Украина освободит Крым за 5 — 7 месяцев»: Подоляк рассказал, что будет с полуостровом после деоккупации

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в интервью изданию «Крым. Реалии».
По словам Подоляка, полномасштабная война ускорила освобождение Крыма. Если раньше у всех была уверенность, что полуостров будет снова украинским только через 20 или 50 лет, то теперь эти сроки значительно уменьшились.
Подоляк считает, что уже через 5-7 месяцев Украина снова будет в Крыму. Он понимает, что это очень оптимистический прогноз и объясняет, что этот оптимизм математически выверен, потому что у России нет необходимых ресурсов, чтобы удержать ситуацию на оккупированных территориях. Потому Украина вернет и Донецк, и Луганск.
Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма, – заметил Михаил Подоляк.
Будут ли переговоры насчет Крыма?
На вопрос журналиста о том, возможно ли возвращение Крыма путем переговоров, Подоляк заявил, что да, но только когда РФ выведет все свои войска с оккупированных территорий. После этого Украина разрушит Керченский мост и, возможно, будет говорить о каких-то взаимных гарантиях безопасности.
Возможные темы для переговоров:
2023 год будет тяжелым для Крыма
Подоляк утверждает, что для Крыма 2023 будет тяжелым, ведь когда произойдет деокупация, придется искоренять «русский мир», который построили на полуострове за эти 9 лет оккупации. Он анонсировал «стабилизационные меры», направленные на то, чтобы Крым никогда не думал о возвращении в РФ.
Нам придется все это сломать. Эти все «русское движение, русские партии, за русь» и так далее… эти все русское движение, русские партии, за русь и так далее. Вот это нужно не повторить. Надо откровенно сказать: демократия – это не право формировать сепаратисские какие-то течения и терпеть их».
Кроме того, будут пересматриваться дела политзаключенных и предателей, которые сотрудничали с оккупационными властями.
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