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  • «Украина освободит Крым за 5 — 7 месяцев»: Подоляк рассказал, что будет с полуостровом после деоккупации

«Украина освободит Крым за 5 — 7 месяцев»: Подоляк рассказал, что будет с полуостровом после деоккупации

Сегодня 12:35
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Подоляк считает, что за 5 - 7 месяцев Украина сможет вернуть Крым.

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Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в интервью изданию «Крым. Реалии».

По словам Подоляка, полномасштабная война ускорила освобождение Крыма. Если раньше у всех была уверенность, что полуостров будет снова украинским только через 20 или 50 лет, то теперь эти сроки значительно уменьшились.

Подоляк считает, что уже через 5-7 месяцев Украина снова будет в Крыму. Он понимает, что это очень оптимистический прогноз и объясняет, что этот оптимизм математически выверен, потому что у России нет необходимых ресурсов, чтобы удержать ситуацию на оккупированных территориях. Потому Украина вернет и Донецк, и Луганск.

Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма, – заметил Михаил Подоляк.

Будут ли переговоры насчет Крыма?

На вопрос журналиста о том, возможно ли возвращение Крыма путем переговоров, Подоляк заявил, что да, но только когда РФ выведет все свои войска с оккупированных территорий. После этого Украина разрушит Керченский мост и, возможно, будет говорить о каких-то взаимных гарантиях безопасности.

Возможные темы для переговоров:

  • Взаимные гарантии безопасности, среди которых, например, образование 100 км демилитаризованной зоны на которой РФ не будет иметь права держать ни оружие, ни арсеналы, ни живую силу;
  • Компенсации за разрушенную инфраструктуру;
  • Военные преступления, которые должны получить надлежащую юридическую оценку.

2023 год будет тяжелым для Крыма

Подоляк утверждает, что для Крыма 2023 будет тяжелым, ведь когда произойдет деокупация, придется искоренять «русский мир», который построили на полуострове за эти 9 лет оккупации. Он анонсировал «стабилизационные меры», направленные на то, чтобы Крым никогда не думал о возвращении в РФ.

Нам придется все это сломать. Эти все «русское движение, русские партии, за русь» и так далее… эти все русское движение, русские партии, за русь и так далее. Вот это нужно не повторить. Надо откровенно сказать: демократия – это не право формировать сепаратисские какие-то течения и терпеть их».

Кроме того, будут пересматриваться дела политзаключенных и предателей, которые сотрудничали с оккупационными властями.

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