Может ли россия подорвать Запорожскую АЭС: ответ Подоляка

В россии сегодня нет военных инструментов влияния на развитие событий по линии фронта, поэтому она и использует террористические методы, такие как подрыв Каховской ГЭС. Следовательно, необходимо признать, что риски для оккупированной Запорожской АЭС есть.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У россиян есть только террористические инструменты, такие как подрыв ГЭС. И россия использовала этот инструмент, пытаясь доказать миру: давайте вы перестанете помогать Украине, вы заставите Украину признать наше право их убивать, историческое право их мордовать, вы признаете, что мы должны оставаться на части территории Украины, а мы будем дальше провоцировать Украину, будем дальше пробовать ее уничтожить и так далее. Но вы сегодня должны это все признать, иначе мы будем использовать терроризм как таковой, — объясняет Подоляк.

Он отметил, что если россияне подорвут ЗАЭС, то это будет «экологической катастрофой панъевропейского уровня».

У россии есть, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС — это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке россии взорвать ЗАЭС, — акцентировал Подоляк.

По его мнению, есть ряд предохранителей, которые помогут не допустить рокового сценария на ЗАЭС.

Во-первых, признать, что есть риски, не притворяться, что рисков нет. Во-вторых, признать, что это риски, связанные с атомной отраслью. И в-третьих, есть план, предложенный Украиной: зона демилитаризации и обязательный вывод тяжелой техники россиян или просто россиян в полном объеме. Персонал исключительно украинский, хотите там поставить мониторинговую миссию МАГАТЭ — поставьте, — говорит Подоляк.

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