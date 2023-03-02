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  • Глава ДнепрОВА рассказал о «волонтёрах», спекулирующих на войне в собственных интересах

Глава ДнепрОВА рассказал о «волонтёрах», спекулирующих на войне в собственных интересах

Сегодня 18:02
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К сожалению, до сих пор есть люди, которые спекулируют на теме войны.
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Фото с ФБ Сергея Лысака.

О них и рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, к нему обратились «волонтеры» — молодые парни, которые хотели уехать за границу якобы для того, чтобы привезти «гуманитарную помощь». Но они не предоставили никаких подтверждающих документов. Из чего следует, что они хотели уехать в собственных интересах, а генераторы и памперсы – это как попытка купить себе билет на поездку за границу.

Хочу озвучить немаловажный момент. А именно – как делать НЕ НАДО. После российских террористов больше всего я не люблю тех, кто спекулирует на войне в собственных интересах! НЕ НАДО И НЕЛЬЗЯ называть себя «волонтером» только для того, чтобы пересечь границу с другой страной по собственным делам. Потому что за словом Волонтер сегодня – спасение детей, женщин, стариков, потерянные жизни, километры под пулями… Приведу пример. Коммунальное предприятие обращается ко мне письмом с просьбой помочь в пересечении границы двум молодым ребятам-«волонтерам». Которые на двух дорогостоящих элитных автомобилях обещают привезти в качестве гуманитарной помощи три генератора и «дополнительно передать» 8000 штук памперсов. Это обещание (без каких-либо подтверждающих документов) выглядит как попытка купить себе билет на поездку за границу, – написал Сергей Лысак.

И отметил, что поставил правоохранителям задачу внимательно следить за «волонтерами» и не путать их с настоящими Волонтерами!

На это письмо я отвечаю публично: со мной НЕЛЬЗЯ ничего «решить». НЕЛЬЗЯ «договориться». НЕЛЬЗЯ спекулировать на болезненных для страны темах! Зато можно получить болезненный ответ. От правоохранителей, например. Которым поставил задачу внимательно следить за «волонтерами» и не путать их с Волонтерами! – отметил глава ДнепрОВА.

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