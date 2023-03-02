Глава ДнепрОВА рассказал о «волонтёрах», спекулирующих на войне в собственных интересах

О них и рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, к нему обратились «волонтеры» — молодые парни, которые хотели уехать за границу якобы для того, чтобы привезти «гуманитарную помощь». Но они не предоставили никаких подтверждающих документов. Из чего следует, что они хотели уехать в собственных интересах, а генераторы и памперсы – это как попытка купить себе билет на поездку за границу.
Хочу озвучить немаловажный момент. А именно – как делать НЕ НАДО. После российских террористов больше всего я не люблю тех, кто спекулирует на войне в собственных интересах! НЕ НАДО И НЕЛЬЗЯ называть себя «волонтером» только для того, чтобы пересечь границу с другой страной по собственным делам. Потому что за словом Волонтер сегодня – спасение детей, женщин, стариков, потерянные жизни, километры под пулями… Приведу пример. Коммунальное предприятие обращается ко мне письмом с просьбой помочь в пересечении границы двум молодым ребятам-«волонтерам». Которые на двух дорогостоящих элитных автомобилях обещают привезти в качестве гуманитарной помощи три генератора и «дополнительно передать» 8000 штук памперсов. Это обещание (без каких-либо подтверждающих документов) выглядит как попытка купить себе билет на поездку за границу, – написал Сергей Лысак.
И отметил, что поставил правоохранителям задачу внимательно следить за «волонтерами» и не путать их с настоящими Волонтерами!
На это письмо я отвечаю публично: со мной НЕЛЬЗЯ ничего «решить». НЕЛЬЗЯ «договориться». НЕЛЬЗЯ спекулировать на болезненных для страны темах! Зато можно получить болезненный ответ. От правоохранителей, например. Которым поставил задачу внимательно следить за «волонтерами» и не путать их с Волонтерами! – отметил глава ДнепрОВА.
Читайте также:
Автор:
Уже год украинские защитники и защитницы сдерживают российских захватчиков и…
Сегодня, 22 февраля, в 07:44 на линию «101» сообщили о…
8 марта 2023 года выпадает на среду. Этот день должен…
Сегодня, 22 ноября, около 13.30 на Слобожанском проспекте произошла авария.
Немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства Германии отправил Украине в рамках нового пакета военной помощи автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE.
В Днепре продолжают наводить порядки в парке Глобы.
К счастью, никто не пострадал.
В начале этого года в проставлении апостиля в Украине произошли изменения - добавилось несколько учреждений, которые занимаются его проставлением.
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в россии.
На границе с ЕС поймали мужчин призывного возраста.
Представитель прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что массовые ракетные атаки от РФ могут уйти в прошлое.
Жизнь победит!
В Днепре курсирует бесплатная маршрутка от гипермаркета.
В ОВА ответили, можно ли охотиться в лесах Днепропетровщины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!