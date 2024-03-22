Враг атаковал ракетами ДнепроГЭС в Запорожье: на станции — пожар

К сожалению, есть попадания и по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье.
Об этом сообщает Укргидроэнерго.
Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине, — говорится в сообщении.
На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. Отмечается, что угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая.
Мы оперативно будем информировать о последствиях и дальнейшей ситуации, — добавили в Укргидроэнерго.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине будут введены графики отключений из-за массированной атаки, — ОВА.
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