Враг атаковал ракетами ДнепроГЭС в Запорожье: на станции — пожар

Сегодня утром враг массированно атаковал Украину. Под ударом оказались многочисленные объекты, в том числе и энергетики.

К сожалению, есть попадания и по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье.

Об этом сообщает Укргидроэнерго.

Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине, — говорится в сообщении.

На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. Отмечается, что угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая.

Мы оперативно будем информировать о последствиях и дальнейшей ситуации, — добавили в Укргидроэнерго.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине будут введены графики отключений из-за массированной атаки, — ОВА.

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