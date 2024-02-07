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В УЗ запустила претенциозный возврат билетов онлайн: инструкция

Сегодня 14:58
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Укрзализныця запустила онлайн-сервис по претенциозному возвращению билетов.

Новости Днепра про В УЗ запустила претенциозный возврат билетов онлайн: инструкция

Об этом сообщает пресслужба компании.

Теперь, чтобы вернуть билет, когда его возвращение в онлайне уже закрыто или не доступно, можно только «вживую» в кассах вокзала. Для этого нужно заполнить бумажное заявление и ждать решения перевозчика.

Однако УЗ запустили онлайн-сервис для претенциозного возврата билета. Заявление оформлять все еще нужно, но это можно сделать дистанционно.

Претензионный возврат билета УЗ — алгоритм действий

  • сначала перейдите по ссылке;
  • выберите вкладку «Претензионный возврат билетов»;
  • заполните электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;
  • подпишите заявление с помощью Действия. Подпись;
  • дождитесь результатов рассмотрения заявления.

Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира, имея Дію. Подпись и стабильную интернет-связь.

Когда возможен претенциозный возврат билетов:

  • когда пассажир не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;
  • если не использован билет – когда пассажир проехал только половину дороги;
  • возврат неиспользованных билетов, уплаченных банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
  • если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;
  • если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);
  • если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;
  • если пассажир был переведен в вагон ниже категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.

Пока вернуть онлайн бумажный билет, приобретенный в кассе – нельзя, но в УЗ над этим работают.

Напомним, новые электрички из Днепра будут ежедневно курсировать в еще один город в области.

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