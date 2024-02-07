В УЗ запустила претенциозный возврат билетов онлайн: инструкция

Об этом сообщает пресслужба компании.
Теперь, чтобы вернуть билет, когда его возвращение в онлайне уже закрыто или не доступно, можно только «вживую» в кассах вокзала. Для этого нужно заполнить бумажное заявление и ждать решения перевозчика.
Однако УЗ запустили онлайн-сервис для претенциозного возврата билета. Заявление оформлять все еще нужно, но это можно сделать дистанционно.
Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира, имея Дію. Подпись и стабильную интернет-связь.
Пока вернуть онлайн бумажный билет, приобретенный в кассе – нельзя, но в УЗ над этим работают.
Напомним, новые электрички из Днепра будут ежедневно курсировать в еще один город в области.
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