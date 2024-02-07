В УЗ запустила претенциозный возврат билетов онлайн: инструкция

Укрзализныця запустила онлайн-сервис по претенциозному возвращению билетов.

Об этом сообщает пресслужба компании.

Теперь, чтобы вернуть билет, когда его возвращение в онлайне уже закрыто или не доступно, можно только «вживую» в кассах вокзала. Для этого нужно заполнить бумажное заявление и ждать решения перевозчика.

Однако УЗ запустили онлайн-сервис для претенциозного возврата билета. Заявление оформлять все еще нужно, но это можно сделать дистанционно.

Претензионный возврат билета УЗ — алгоритм действий

сначала перейдите по ссылке;

выберите вкладку «Претензионный возврат билетов»;

вкладку «Претензионный возврат билетов»; заполните электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;

подпишите заявление с помощью Действия. Подпись;

дождитесь результатов рассмотрения заявления.

Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира, имея Дію. Подпись и стабильную интернет-связь.

Когда возможен претенциозный возврат билетов:

когда пассажир не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;

если не использован билет – когда пассажир проехал только половину дороги;

возврат неиспользованных билетов, уплаченных банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;

если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;

если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);

если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;

если пассажир был переведен в вагон ниже категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.

Пока вернуть онлайн бумажный билет, приобретенный в кассе – нельзя, но в УЗ над этим работают.

Напомним, новые электрички из Днепра будут ежедневно курсировать в еще один город в области.

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