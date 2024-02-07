В УЗ запустила претензійне повернення квитків онлайн: інструкція

Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс з претензійного повернення квитків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі, аби повернути квиток, коли його повернення в онлайн вже закрите чи не доступне, можна тільки “наживо” у касах вокзалу. Для цього потрібно заповнити паперову заяву та чекати рішення перевізника.

Однак УЗ запустили онлайн-сервіс для претензійного повернення квитка. Заяву оформляти все ще треба, але це можна зробити дистанційно.

Претензійне повернення квитка УЗ – алгоритм дій

спочатку перейдіть за посиланням;

оберіть вкладку “Претензійне повернення квитків”;

заповніть електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекайтесь результатів розгляду заяви.

Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.

Коли можливе претензійне повернення квитків:

коли пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда; якщо не використаний квиток – коли пасажир проїхав тільки половину дороги; повернення невикористаних квитків, сплачених банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення; якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном; якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково); якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці; якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

Поки що повернути онлайн паперовий квиток, придбаний у касі – не можна, але в УЗ над цим працюють.

Нагадаємо, нові електрички з Дніпра щоденно курсуватимуть до ще одного міста в області.

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