В УЗ запустила претензійне повернення квитків онлайн: інструкція

Наразі, аби повернути квиток, коли його повернення в онлайн вже закрите чи не доступне, можна тільки “наживо” у касах вокзалу. Для цього потрібно заповнити паперову заяву та чекати рішення перевізника.
Однак УЗ запустили онлайн-сервіс для претензійного повернення квитка. Заяву оформляти все ще треба, але це можна зробити дистанційно.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"