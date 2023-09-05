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  • В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея Резникова

В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея Резникова

Сегодня 14:10
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В Верховной Раде официально проголосовали за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Новости Днепра про В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея Резникова

Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«ЗА» проголосовало 327 нардепов.

По фракциям:
СН – 210
ЕС – 24
Родина – 11
Платформа за жизнь и мир- 20
За будущее – 11
Голос – 10
Доверие – 15
Восстановление Украины – 12
Внефракционные – 14

Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. За его назначение на должность министра проголосуют завтра.

Новости Днепра про В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея Резникова

Напомним, ранее мэр Днепра прокомментировал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

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Новости Днепра про В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея РезниковаУкраїнська Новости Днепра про В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея РезниковаРусский

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