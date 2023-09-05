В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея Резникова

Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«ЗА» проголосовало 327 нардепов.
По фракциям:
СН – 210
ЕС – 24
Родина – 11
Платформа за жизнь и мир- 20
За будущее – 11
Голос – 10
Доверие – 15
Восстановление Украины – 12
Внефракционные – 14
Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. За его назначение на должность министра проголосуют завтра.
Напомним, ранее мэр Днепра прокомментировал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.
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