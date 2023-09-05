В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея Резникова

Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. За его назначение на должность министра проголосуют завтра.

По фракциям: СН – 210 ЕС – 24 Родина – 11 Платформа за жизнь и мир- 20 За будущее – 11 Голос – 10 Доверие – 15 Восстановление Украины – 12 Внефракционные – 14

Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В Верховной Раде официально проголосовали за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск: подозревают в госизмене Экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск. Его подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. 4 просмотров

Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядит Неподалеку Днепра находится один из самых старых вулканов в мире. Он не действует, внешне больше похож на карьер. Сюда приезжают со всего Днепра чтобы устроить пикник, фотосессию и просто погулять по жерлу вулкана. 2 просмотров

Боевик по-криворожски: на Днепропетровщине из блокпоста сбежал водитель на ВАЗе Настоящую погоню за сбежавшим из блокпоста нарушителем наблюдали жители Кривого Рога. 4 просмотров