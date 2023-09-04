“Велике бачиться на відстані”: мер Дніпра прокоментував відставку міністра оборони

Учора ввечері президент Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України.

За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров.

Уже сьогодні, 4 вересня, Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони. Пізніше комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав цю відставку – 16 голосів «за», 2 утримались.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував цю подію.

За його словами, Олексій Резніков зробив великий внесок в те, щоб Україна отримала танки, далекобійні ракети, F-16 тощо.

Дуже коротко. Особисте. Я б страшенно не хотів, щоб між «яйцями по 17 гривень» та «літньо-зимовими» куртками ми забули танки, далекобійні ракети, F-16 і внесок у ці процеси відставленого міністра оборони. Олексію, пам’ятай: велике бачиться на відстані. Дочекаймося твоїх мемуарів. Ти мені обіцяв, – написав Філатов.

Зазначимо, Рустем Умєров, який найближчим часом може стати новим міністром оборони, – 41-річний український політичний і державний діяч та підприємець кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання від партії «Голос». Очолював з 7 вересня 2022 року Фонд державного майна України – сьогодні подав у відставку.

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