“Велике бачиться на відстані”: мер Дніпра прокоментував відставку міністра оборони

За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров.
Уже сьогодні, 4 вересня, Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони. Пізніше комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав цю відставку – 16 голосів «за», 2 утримались.
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував цю подію.
За його словами, Олексій Резніков зробив великий внесок в те, щоб Україна отримала танки, далекобійні ракети, F-16 тощо.
Дуже коротко. Особисте. Я б страшенно не хотів, щоб між «яйцями по 17 гривень» та «літньо-зимовими» куртками ми забули танки, далекобійні ракети, F-16 і внесок у ці процеси відставленого міністра оборони. Олексію, пам’ятай: велике бачиться на відстані. Дочекаймося твоїх мемуарів. Ти мені обіцяв, – написав Філатов.
Зазначимо, Рустем Умєров, який найближчим часом може стати новим міністром оборони, – 41-річний український політичний і державний діяч та підприємець кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання від партії «Голос». Очолював з 7 вересня 2022 року Фонд державного майна України – сьогодні подав у відставку.
Читайте також:
Автор:
Сезон збору врожаю у самому розпалі. Аграрії збирають капусту, картоплю,…
У Дніпрі в перший день очного навчання виникли проблеми з…
Дніпропетровщина у трійці регіонів, де з початку повномасштабної війни відкрилося…
Тим, кому терміново потрібна робота у Дніпрі, знайти її не…