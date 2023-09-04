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  • “Велике бачиться на відстані”: мер Дніпра прокоментував відставку міністра оборони

“Велике бачиться на відстані”: мер Дніпра прокоментував відставку міністра оборони

Сьогодні 17:11
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Учора ввечері президент Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України.

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За його словами, «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Зеленський заявив, що зараз очолити Міноборони має Рустем Умєров.

Уже сьогодні, 4 вересня, Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони. Пізніше комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав цю відставку – 16 голосів «за», 2 утримались.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував цю подію.

За його словами, Олексій Резніков зробив великий внесок в те, щоб Україна отримала танки, далекобійні ракети, F-16 тощо.

Дуже коротко. Особисте. Я б страшенно не хотів, щоб між «яйцями по 17 гривень» та «літньо-зимовими» куртками ми забули танки, далекобійні ракети, F-16 і внесок у ці процеси відставленого міністра оборони. Олексію, пам’ятай: велике бачиться на відстані. Дочекаймося твоїх мемуарів. Ти мені обіцяв, – написав Філатов.

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Зазначимо, Рустем Умєров, який найближчим часом може стати новим міністром оборони, – 41-річний український політичний і державний діяч та підприємець кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання від партії «Голос». Очолював з 7 вересня 2022 року Фонд державного майна України – сьогодні подав у відставку.

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