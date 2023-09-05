В Україні звільнили міністра оборони: кого призначать замість Олексія Резнікова

Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України. Про це сповістив нардеп Ярослав Железняк.
“ЗА” проголосувало 327 нардепів.
По фракціям:
СН – 210
ЕС – 24
Батьківщина – 11
Платформа за життя та мир- 20
За майбутнє – 11
Голос – 10
Довіра – 15
Відновлення України – 12
Позафракційні – 14
Новим міністром оборони стане голова Фонду держмайна Рустем Умєров. За його призначення на посаду міністра проголосують завтра.
Нагадаємо, раніше мер Дніпра прокоментував відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
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