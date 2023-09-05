Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Україні звільнили міністра оборони: кого призначать замість Олексія Резнікова

В Україні звільнили міністра оборони: кого призначать замість Олексія Резнікова

Сьогодні 14:10
просмотров

У Верховній Раді офіційно проголосували за відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Новости Днепра про В Україні звільнили міністра оборони: кого призначать замість Олексія Резнікова

Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України. Про це сповістив нардеп Ярослав Железняк.

“ЗА” проголосувало 327 нардепів. 

По фракціям:
СН – 210
ЕС – 24
Батьківщина – 11
Платформа за життя та мир- 20
За майбутнє – 11
Голос – 10
Довіра – 15
Відновлення України – 12
Позафракційні – 14

Новим міністром оборони стане голова Фонду держмайна Рустем Умєров. За його призначення на посаду міністра проголосують завтра.

Новости Днепра про В Україні звільнили міністра оборони: кого призначать замість Олексія Резнікова

Нагадаємо, раніше мер Дніпра прокоментував відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. 

Читайте також:

Новости Днепра про В Україні звільнили міністра оборони: кого призначать замість Олексія РезніковаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

“Велике бачиться на відстані”: мер Дніпра прокоментував відставку міністра оборони
Новини Дніпра
Вчора 17:11
“Велике бачиться на відстані”: мер Дніпра прокоментував відставку міністра оборони

Учора ввечері президент Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра…

Резніков вважає, що строкова служба в Україні може “відійти у минуле”
новини України
06.03.2023 13:24
Резніков вважає, що строкова служба в Україні може “відійти у минуле”

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що строкова служба в…

До Дніпра приїхав Міністр оборони
Новини Дніпра
28.02.2023 15:41
До Дніпра приїхав Міністр оборони

До Дніпра 28 лютого завітав міністр оборони Олексій Резніков.

“За підсумками обидва напрями провалилися”: мер Дніпра прокоментував чутки про відставку Резнікова та нове призначення Буданова
Новини Дніпра
05.02.2023 18:58
“За підсумками обидва напрями провалилися”: мер Дніпра прокоментував чутки про відставку Резнікова та нове призначення Буданова

Сьогодні ЗМІ почали поширювати інформацію про можливу відставку міністра оборони…

Наверх