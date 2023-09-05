В Україні звільнили міністра оборони: кого призначать замість Олексія Резнікова

У Верховній Раді офіційно проголосували за відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України. Про це сповістив нардеп Ярослав Железняк.

“ЗА” проголосувало 327 нардепів.

По фракціям:

СН – 210

ЕС – 24

Батьківщина – 11

Платформа за життя та мир- 20

За майбутнє – 11

Голос – 10

Довіра – 15

Відновлення України – 12

Позафракційні – 14

Новим міністром оборони стане голова Фонду держмайна Рустем Умєров. За його призначення на посаду міністра проголосують завтра.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра прокоментував відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

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