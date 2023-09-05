Лікарня Руднєва у Дніпрі відновлює екстрену і планову госпіталізацію пацієнтів: подробиці

Відомо про 11 постраждалих, серед яких — п’ятеро дорослих та шестеро дітей. На жаль, двоє з них – 11 річний хлопчик та дорослий чоловік – померли.
У зв’язку з цим правоохоронці розпочали досудове розслідування, а в лікарні призупинили всі операції. Медики вели лише амбулаторний прийом.
Учора, 4 вересня, стало відомо, що лікарня Руднєва у Дніпрі відновлює екстрену і планову госпіталізацію пацієнтів.
Про це повідомили на сторінці медзакладу у ФБ.
Заборону скасували відповідно до наказів департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Відтак, ми знов відкриті для всіх охочих для планової та цілодобової екстреної медичної допомоги у всіх відділеннях лікарні: травмпункт, приймально-діагностичне, ортопедо-травматологічне, хірургічні відділення: реконструктивно-пластичне, ЛОР з мікрохірургією вуха, щелепно-лицевої хірургії, акушерське та гінекологічне, педіатричне, реабілітаційне та неонатологічне відділення.
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