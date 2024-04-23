Солдати з Дніпропетровщини отримали нагороди від головнокомандувача та міністра оборони: які саме

Пишаймося нашими захисниками!

Солдати з Дніпропетровщини Сергій, Микола та Олександр отримали нагороди від головнокомандувача та міністра оборони.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, Сергій, Микола та Олександр боронять країну на Донецькому напрямку. Вони мають одну спільну мету – вигнати окупантів з рідної землі.

Хлопці пройшли пекельні бої. Де продемонстрували своє стратегічне бачення та хоробрість, відбиваючи напади ворожих штурмів. Кожен з них – це живий приклад мужності та героїзму. Завдяки їхньому професіоналізму на фронті вдалося зберегти багато життів, знищити чималу кількість техніки та особового складу противника, – зазначив Лисак.

За відважні вчинки Миколу відзначили державним орденом «За Мужність» ІІІ ступеня. Сергій та Олександр отримали почесні нагрудні знаки «Хрест хоробрих». Нагороди вручали головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони України.

Пишаймося нашими захисниками! Завдяки таким людям, ми продовжуємо працювати, виховувати дітей та просто ЖИТИ цей день! – додав начальник ОВА.

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