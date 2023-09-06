Офіційно: парламент призначив нового міністра оборони

"За" 338 народних депутатів.

У вівторок президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Сьогодні, 6 вересня, відбулося голосування. “За” проголосували 338 нардепів. Відтепер Рустем Умєров – міністр оборони України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент призначив Рустема Умєрова міністром оборони України. ЗА – 338. Всі фракції підтримали, – написав він у своєму Telegram.

Зазначимо, Рустем Умєров – 41-річний український політичний і державний діяч та підприємець кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання від партії «Голос». Очолював з 7 вересня 2022 року Фонд державного майна України – 4 вересня подав у відставку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ввечері 3 вересня президент Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України. Уже 4 вересня Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони. Цю подію тоді прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

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