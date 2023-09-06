У Дніпрі ініціюють переймування вулиці Андрія Фабра: що з ним не так та яку назву пропонують

У Дніпрі знову пропонують перейменувати вулицю Андрія Фабра.

Цього разу ініціатором виступив Український центр історико-культурних стратегій, представники якого звернулися до міської ради з проханням перейменувати вулицю Фабра на честь Павла Скоропадського.

Раніше з подібною пропозицією до влади міста вже зверталась Січеславська Просвіта. Про це повідомив громадський діяч Сергій Волинець.

Що не так з Андрієм Фабром?

Андрій Якович Фабр хоч і пов’язаний з Катеринославом, але дотичний до російської імперської політики.

Фабр був катеринославським цивільним губернатором. Пройшов всю “Табель о рангах” в її цивільній частині, входив до складу Ради Міністра внутрішніх справ російської імперії, обіймав відповідальні посади в Криму та Одесі, будучи Таврійським губернським прокурором, правителем канцелярії Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора, князя М. Воронцова.

Як зазначив, Сергій Волинець, відповідно до Закону про деколонізацію мають бути змінені назви об’єктів топонімії населених пунктів, присвячені особам, які обіймали керівні посади в органах влади та управління російської імперії.

Тож Фабру, який обіймав високі посади в Російській імперії не місце у сучасному Дніпрі, впевнені ініціатори перейменування.

Чому саме Павло Скоропадський?

Павло Скоропадський – гетьман України, видатний український державний, військовий, політичний та громадський діяч.

Як зазначив Сергій Волинець, за часи свого правління Скоропадський відзначився надзвичайно інтенсивним та плідним процесом українського державотворення.

Він охопив усі сфери суспільного життя – розбудову державного апарату, військове будівництво, міжнародне визнання та спрямування зовнішньої політики на об’єднання усіх українських етнічних земель, стабілізацію фінансової системи, нормалізацію торгівлі, створення передумов для економічного пожвавлення тощо, – йдеться у повідомленні.

Найбільш вагомими були здобутки в освітній, національно-культурній та духовній сферах – українізація, розвиток української культури, розширення мережі закладів освіти, заснування Української Академії наук, підтримка та просування ідеї створення автокефальної української церкви тощо.

За Гетьманату Скоропадського у місті Дніпрі відкрили університет та українські школи, запровадили діловодство українською мовою, ввели обов’язкове викладання в школах української мови та літератури, історії та географії України, організували курси українознавства для вчителів.

Читайте також:

Українська

Автор: