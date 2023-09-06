Официально: парламент назначил нового министра обороны

"За" 338 народных депутатов.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны.

Сегодня, 6 сентября, прошло голосование. «За» проголосовали 338 нардепов. Теперь Рустем Умеров – министр обороны Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. ЗА – 338. Все фракции поддержали, – написал он в своем Telegram.

Отметим, Рустем Умеров – 41-летний украинский политический и государственный деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Голос». Возглавлял с 7 сентября 2022 года Фонд государственного имущества Украины — 4 сентября подал в отставку.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 3 сентября президент Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины. Уже 4 сентября Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра обороны. Это событие прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

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