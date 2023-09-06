Масштабне відключення води у Дніпрі: причина та коли її повернуть

Сьогодні, 6 вересня, у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Також припинено водопостачання:
Водопостачання мають відновити до кінця дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Бузкова, 39 знижено тиск на ж/м Ігрень.
Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси.
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