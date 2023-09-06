Масштабне відключення води у Дніпрі: причина та коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 6 вересня, у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

просп. Л. Українки, 19, 21,

вул. Лютнева,

вул. Мисливська,

вул. Дунайська,

вул. Спокійна,

вул. Василя Стуса,

вул. Забайкальська,

вул. Толбухіна,

вул. Вільямса, 101-147,

вул. Фронтова,

пров. Фронтовий,

вул. Кринична Балка,

вул. Галицька,

пров. Галицький,

вул. Великий Яр,

вул. Кармалюка,

вул. Краматорська,

вул. Колективна,

вул. Весняна,

пров. Червонокалиновий,

просп. Героїв, 1Д,

бульвару Слави, 1д, 2д,

вул. Набережна Перемоги, 130.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також припинено водопостачання:

вул. Робоча, 162, 164, 164а, 166 (у зв’язку з плановим відключенням ЦЕК на ТРП),

вул. Решетилівська, 14 (для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах).

Водопостачання мають відновити до кінця дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Бузкова, 39 знижено тиск на ж/м Ігрень.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси.

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