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Масштабне відключення води у Дніпрі: причина та коли її повернуть

Сьогодні 12:59
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про Масштабне відключення води у Дніпрі: причина та коли її повернуть

Сьогодні, 6 вересня, у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • просп. Л. Українки, 19, 21,
  • вул. Лютнева,
  • вул. Мисливська,
  • вул. Дунайська,
  • вул. Спокійна,
  • вул. Василя Стуса,
  • вул. Забайкальська,
  • вул. Толбухіна,
  • вул. Вільямса, 101-147,
  • вул. Фронтова,
  • пров. Фронтовий,
  • вул. Кринична Балка,
  • вул. Галицька,
  • пров. Галицький,
  • вул. Великий Яр,
  • вул. Кармалюка,
  • вул. Краматорська,
  • вул. Колективна,
  • вул. Весняна,
  • пров. Червонокалиновий,
  • просп. Героїв, 1Д,
  • бульвару Слави, 1д, 2д,
  • вул. Набережна Перемоги, 130.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також припинено водопостачання:

  • вул. Робоча, 162, 164, 164а, 166 (у зв’язку з плановим відключенням ЦЕК на ТРП),
  • вул. Решетилівська, 14 (для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах).

Водопостачання мають відновити до кінця дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Бузкова, 39 знижено тиск на ж/м Ігрень.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси.

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Новости Днепра про Масштабне відключення води у Дніпрі: причина та коли її повернутьУкраїнська

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