Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Масштабное отключение воды в Днепре: причина и когда ее вернут

Сегодня 12:59
просмотров

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре: причина и когда ее вернут

Сегодня, 6 сентября, в Днепре многим жителям отключили воду.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.

Так, прекращено водоснабжение:

  • просп. Л. Украинки, 19, 21,
  • ул. Февральская,
  • ул. Охотничья,
  • ул. Дунайская,
  • ул. Спокойная,
  • ул. Василия Стуса,
  • ул. Забайкальская,
  • ул. Толбухина,
  • ул. Уильямса, 101-147,
  • ул. Фронтовая,
  • пер. Фронтовой,
  • ул. Криничная Балка,
  • ул. Галицкая,
  • пер. Галицкий,
  • ул. Большой Яр,
  • ул. Кармалюка,
  • ул. Краматорская,
  • ул. Коллективная,
  • ул. Весенняя,
  • пер. Краснокалиновый,
  • просп. Героев, 1Д,
  • бульвара Славы, 1д, 2д,
  • ул. Набережная Победы, 130

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Также прекращено водоснабжение:

  • ул. Рабочая, 162, 164, 164а, 166 (в связи с плановым отключением ЦЭК на ТРП),
  • ул. Решетиловская, 14 (для проведения работ на внутридомовых сетях).

Водоснабжение должно быть возобновлено до конца дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Сиреневая, 39 снижено давление на ж/м Игрень.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса.

Читайте также:

Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре: причина и когда ее вернутУкраїнська Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре: причина и когда ее вернутРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре инициируют переименование улицы Андрея Фабра: что с ним не так и какое название предлагают
Новости Днепра
Сегодня 13:18
В Днепре инициируют переименование улицы Андрея Фабра: что с ним не так и какое название предлагают

В Днепре снова предлагают переименовать улицу Андрея Фабра.

ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:34
ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

В Днепре насчитывается несколько сотен различных памятников, но большинству жителей…

Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗО
Новости Днепра
Сегодня 12:25
Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗО

Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы адвокатов Игоря Коломойского.

Часть Слобожанского проспекта парализовало: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 11:53
Часть Слобожанского проспекта парализовало: что произошло

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Последние новости

Официально: парламент назначил нового министра обороны
Официально: парламент назначил нового министра обороны

"За" 338 народных депутатов.

Сегодня 13:37
3
просмотров
В Днепре инициируют переименование улицы Андрея Фабра: что с ним не так и какое название предлагают
В Днепре инициируют переименование улицы Андрея Фабра: что с ним не так и какое название предлагают

В Днепре снова предлагают переименовать улицу Андрея Фабра.

Сегодня 13:18
2
просмотров
ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)
ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

В Днепре насчитывается несколько сотен различных памятников, но большинству жителей известны лишь немногие из них. Каждый год на улицах города появляются новые арт-объекты.

Сегодня 12:34
3
просмотров
Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗО
Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗО

Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы адвокатов Игоря Коломойского.

Сегодня 12:25
3
просмотров
Часть Слобожанского проспекта парализовало: что произошло
Часть Слобожанского проспекта парализовало: что произошло

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня 11:53
7
просмотров
По Запорожью ударили ракетой: есть потерпевшие
По Запорожью ударили ракетой: есть потерпевшие

В соседнем с Днепром Запорожье утром раздался мощный взрыв.

Сегодня 11:40
4
просмотров
Днепропетровщина вошла в топ-3 рейтинга коррупционеров в Украине
Днепропетровщина вошла в топ-3 рейтинга коррупционеров в Украине

Национальное агентство по предотвращению коррупции недавно возобновило доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Сегодня 11:40
3
просмотров
На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу
На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу

В Терновке Павлоградского района женщина подала в суд на знакомую, потому что та укусила ее за губу.

Сегодня 11:09
3
просмотров
Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: «Была пристойной, воспитанной»
Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: «Была пристойной, воспитанной»

Вчера, 5 сентября, около 3:00 в Пятихатках в районе улицы Привокзальной в кустах обнаружили тело 16-летней девушки с телесными повреждениями.

Сегодня 10:32
6
просмотров
На Днепропетровщине рядом с мужчиной взорвалась канистра с бензином
На Днепропетровщине рядом с мужчиной взорвалась канистра с бензином

В Павлоградском районе рядом с 24-летним мужчиной взорвалась канистра с бензином.

Сегодня 10:25
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх