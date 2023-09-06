Масштабное отключение воды в Днепре: причина и когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня, 6 сентября, в Днепре многим жителям отключили воду.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.

Так, прекращено водоснабжение:

просп. Л. Украинки, 19, 21,

ул. Февральская,

ул. Охотничья,

ул. Дунайская,

ул. Спокойная,

ул. Василия Стуса,

ул. Забайкальская,

ул. Толбухина,

ул. Уильямса, 101-147,

ул. Фронтовая,

пер. Фронтовой,

ул. Криничная Балка,

ул. Галицкая,

пер. Галицкий,

ул. Большой Яр,

ул. Кармалюка,

ул. Краматорская,

ул. Коллективная,

ул. Весенняя,

пер. Краснокалиновый,

просп. Героев, 1Д,

бульвара Славы, 1д, 2д,

ул. Набережная Победы, 130

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Также прекращено водоснабжение:

ул. Рабочая, 162, 164, 164а, 166 (в связи с плановым отключением ЦЭК на ТРП),

ул. Решетиловская, 14 (для проведения работ на внутридомовых сетях).

Водоснабжение должно быть возобновлено до конца дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Сиреневая, 39 снижено давление на ж/м Игрень.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса.

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