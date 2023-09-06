Масштабное отключение воды в Днепре: причина и когда ее вернут

Сегодня, 6 сентября, в Днепре многим жителям отключили воду.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Также прекращено водоснабжение:
Водоснабжение должно быть возобновлено до конца дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Сиреневая, 39 снижено давление на ж/м Игрень.
Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса.
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