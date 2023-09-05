Юний плавець з Дніпра встановив рекорд України та виборов місце на Олімпіаді

Вітаємо земляка!

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дніпровський плавець Олександр Желтяков – чемпіон світу серед юніорів. Нагороду спортсмен здобув на дистанції 100 м на спині. А ще встановив новий рекорд України з результатом – 53.78.

Так тримати! Тепер вболіватимемо на Олімпіаді! – пише Сергій Лисак.

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